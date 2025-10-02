Росіяни заявили про вибухи на хімзаводі на Уралі. Він знаходиться за 1700 км від України – відео
Вночі 2 жовтня у Пермському краї у місті Березняки пролунали вибухи на хімзаводі "Азот" АТ "ОХК "Уралхім". Про це повідомляють пропагандистські медіа з посиланням на місцевих жителів.
За словами росіян, на заводі пролунало два вибухи. У самому підприємстві підтвердили інцидент, однак там зазначили, що у філії заводу сталася нібито "короткочасна зупинка технологічного циклу".
Там також стверджують, що завод "працює в штатному режимі".
Окрім цього, місцеві Telegram-канали з посиланням на російське МНС писали, що причиною міг стати "вибух холодильної установки в одному з цехів".
Водночас проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova опублікували фото та відео пожежі, яка виникла на заводі "Азот".
Довідка"Азот" АТ "ОХК "Уралхім" є найбільшим виробником азотних добрив у Росії і єдиним постачальником низки хімічних продуктів: вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію.
Він випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення – використовуються у сільському господарстві та під час виробництва вибухових речовин.
У 2024 році підприємство відзвітувало про рекордні обсяги виробництва – понад 2,3 млн тонн продукції.
- Сили оборони регулярно завдають ударів по російських нафтозаводах та інфраструктурі окупантів. У ніч проти 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Самарській і Волгоградській областях.
- У ніч проти 26 вересня Україна вчергове уразила Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.
- 29 вересня Сили оборони уразили "Нептуном" російський завод у Брянській області на відстані 240 км.
