Росіяни заявили про вибухи на хімзаводі на Уралі. Він знаходиться за 1700 км від України – відео

На заводі підтвердили вибухи 2 жовтня, однак назвали це "короткочасною зупинкою технологічного циклу"

Завод "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" (Фото: пропагандистські медіа)

Вночі 2 жовтня у Пермському краї у місті Березняки пролунали вибухи на хімзаводі "Азот" АТ "ОХК "Уралхім". Про це повідомляють пропагандистські медіа з посиланням на місцевих жителів.

За словами росіян, на заводі пролунало два вибухи. У самому підприємстві підтвердили інцидент, однак там зазначили, що у філії заводу сталася нібито "короткочасна зупинка технологічного циклу".

Там також стверджують, що завод "працює в штатному режимі".

Окрім цього, місцеві Telegram-канали з посиланням на російське МНС писали, що причиною міг стати "вибух холодильної установки в одному з цехів".

Водночас проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova опублікували фото та відео пожежі, яка виникла на заводі "Азот".

Довідка "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" є найбільшим виробником азотних добрив у Росії і єдиним постачальником низки хімічних продуктів: вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію.



Він випускає аміак, карбамід та аміачну селітру, які мають подвійне призначення – використовуються у сільському господарстві та під час виробництва вибухових речовин.



