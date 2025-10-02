В РФ заявили о взрывах на химзаводе на Урале. Он находится в 1700 км от Украины – видео
Ночью 2 октября в Пермском крае в городе Березняки прогремели взрывы на химзаводе "Азот" АО "ОХК "Уралхим". Об этом сообщают пропагандистские медиа со ссылкой на местных жителей.
По словам россиян, на заводе прогремело два взрыва. В самом предприятии подтвердили инцидент, однако там отметили, что в филиале завода произошла якобы "кратковременная остановка технологического цикла".
Там также утверждают, что завод "работает в штатном режиме".
Кроме этого, местные Telegram-каналы со ссылкой на российское МЧС писали, что причиной мог стать "взрыв холодильной установки в одном из цехов".
В то же время проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova опубликовали фото и видео пожара, который возник на заводе "Азот".
Справка"Азот" АО "ОХК "Уралхим" является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.
Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение – используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.
В 2024 году предприятие отчиталось о рекордных объемах производства – более 2,3 млн тонн продукции.
- Силы обороны регулярно наносят удары по российским нефтезаводам и инфраструктуре оккупантов. В ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в Самарской и Волгоградской областях.
- В ночь на 26 сентября Украина в очередной раз поразила Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
- 29 сентября Силы обороны поразили "Нептуном" российский завод в Брянской области на расстоянии 240 км.
Комментарии (0)