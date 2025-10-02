В РФ заявили о взрывах на химзаводе на Урале. Он находится в 1700 км от Украины – видео

На заводе подтвердили взрывы 2 октября, однако назвали это "кратковременной остановкой технологического цикла"

Завод "Азот" АО "ОХК "Уралхим" (Фото: пропагандистские медиа)

Ночью 2 октября в Пермском крае в городе Березняки прогремели взрывы на химзаводе "Азот" АО "ОХК "Уралхим". Об этом сообщают пропагандистские медиа со ссылкой на местных жителей.

По словам россиян, на заводе прогремело два взрыва. В самом предприятии подтвердили инцидент, однако там отметили, что в филиале завода произошла якобы "кратковременная остановка технологического цикла".

Там также утверждают, что завод "работает в штатном режиме".

Кроме этого, местные Telegram-каналы со ссылкой на российское МЧС писали, что причиной мог стать "взрыв холодильной установки в одном из цехов".

В то же время проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova опубликовали фото и видео пожара, который возник на заводе "Азот".

Справка "Азот" АО "ОХК "Уралхим" является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.



Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение – используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.



В 2024 году предприятие отчиталось о рекордных объемах производства – более 2,3 млн тонн продукции. "Азот" АО "ОХК "Уралхим" является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение – используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ.В 2024 году предприятие отчиталось о рекордных объемах производства – более 2,3 млн тонн продукции.