Росіяни запустили 579 дронів, вісім "Іскандерів" і 32 крилаті ракети. Є влучання у 20 локаціях

Уночі 20 вересня російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами та дронами

Повітряні сили ЗСУ України (Фото: t.me/kpszsu)

У ніч проти 20 вересня Росія запустила по Україні 579 дронів різних типів, вісім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 32 крилаті ракети Х-101. Сили протиповітряної оборони знешкодили 583 повітряні цілі, але є влучання, повідомили Повітряні сили.

Військові зазначають, що під час атаки противник застосував тактику одночасного удару по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів.

Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

→ 552 дрони різних типів;

→ дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";

→ 29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під ударом були Дніпро й область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

На Хмельниччині під час гасіння пожежі у приватному будинку знайшли тіло загиблого 46-річного чоловіка.

У Київській області пошкодження зафіксовані у Бориспільському, Обухівському та Бучанському районах — там постраждали гаражі, приватні будинки й автівки.

На Миколаївщині удари балістичними ракетами та дронами спричинили руйнування промислових об’єктів у Миколаєві, пошкодження ферми в Снігурівській громаді, житлових будинків і цивільного транспорту.

На Одещині внаслідок обстрілів загорілося складське приміщення фермерського господарства та була зруйнована будівля зі сільськогосподарською технікою.