Росіяни запустили 579 дронів, вісім "Іскандерів" і 32 крилаті ракети. Є влучання у 20 локаціях
У ніч проти 20 вересня Росія запустила по Україні 579 дронів різних типів, вісім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 32 крилаті ракети Х-101. Сили протиповітряної оборони знешкодили 583 повітряні цілі, але є влучання, повідомили Повітряні сили.
Військові зазначають, що під час атаки противник застосував тактику одночасного удару по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів.
Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:
→ 552 дрони різних типів;
→ дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";
→ 29 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під ударом були Дніпро й область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.
На Хмельниччині під час гасіння пожежі у приватному будинку знайшли тіло загиблого 46-річного чоловіка.
У Київській області пошкодження зафіксовані у Бориспільському, Обухівському та Бучанському районах — там постраждали гаражі, приватні будинки й автівки.
На Миколаївщині удари балістичними ракетами та дронами спричинили руйнування промислових об’єктів у Миколаєві, пошкодження ферми в Снігурівській громаді, житлових будинків і цивільного транспорту.
На Одещині внаслідок обстрілів загорілося складське приміщення фермерського господарства та була зруйнована будівля зі сільськогосподарською технікою.
- Російська армія у ніч проти 20 вересня також масовано атакувала Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 26 постраждали.
