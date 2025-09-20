Россияне запустили 579 дронов, восемь "Искандеров" и 32 крылатые ракеты. Есть попадания
В ночь на 20 сентября Россия запустила по Украине 579 дронов разных типов, восемь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 32 крылатые ракеты Х-101. Силы противовоздушной обороны обезвредили 583 воздушные цели, но есть попадания, сообщили Воздушные силы.
Военные отмечают, что в ходе атаки противник применил тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА разных типов.
Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушные цели:
→ 552 дронов различных типов;
→ две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;
→ 29 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Президент Владимир Зеленский сообщал, под ударом были Днепр и область, Николаевская, Черниговская области, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.
В Хмельницкой области во время тушения пожара в частном доме нашли тело погибшего 46-летнего мужчины.
У Киевской области повреждение зафиксированные в Бориспольском, Обуховском и Бучанском районах – там пострадали гаражи, частные дома и автомобили.
В Николаевской области удары баллистическими ракетами и дронами вызвали разрушение промышленных объектов в Николаеве, повреждение фермы в Снигиревской громаде, жилых домов и гражданского транспорта.
В Одесской области в результате обстрелов загорелось складское помещение фермерского хозяйства и было разрушено здание с сельскохозяйственной техникой.
- Российская армия в ночь на 20 сентября также массированно атаковала Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб человек, еще 26 пострадали.
