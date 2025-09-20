Россияне запустили 579 дронов, восемь "Искандеров" и 32 крылатые ракеты. Есть попадания

Ночью 20 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и дронами

Воздушные силы ВСУ Украины (Фото: t.me/kpszsu)

В ночь на 20 сентября Россия запустила по Украине 579 дронов разных типов, восемь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 32 крылатые ракеты Х-101. Силы противовоздушной обороны обезвредили 583 воздушные цели, но есть попадания, сообщили Воздушные силы.

Военные отмечают, что в ходе атаки противник применил тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА разных типов.

Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушные цели:

→ 552 дронов различных типов;

→ две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

→ 29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Президент Владимир Зеленский сообщал, под ударом были Днепр и область, Николаевская, Черниговская области, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

В Хмельницкой области во время тушения пожара в частном доме нашли тело погибшего 46-летнего мужчины.

У Киевской области повреждение зафиксированные в Бориспольском, Обуховском и Бучанском районах – там пострадали гаражи, частные дома и автомобили.

В Николаевской области удары баллистическими ракетами и дронами вызвали разрушение промышленных объектов в Николаеве, повреждение фермы в Снигиревской громаде, жилых домов и гражданского транспорта.

В Одесской области в результате обстрелов загорелось складское помещение фермерского хозяйства и было разрушено здание с сельскохозяйственной техникой.