Росіяни запустили фейк про нібито виїзд з України 200 000 молодиків за добу – Центр при РНБО
Російські пропагандисти створили фейк про виїзд за кордон 200 000 молодих людей з України за одну добу, повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
Ресурси загарбника заявили, нібито з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 000 людей, переважно чоловіків та підлітків, а як доказ прикріплюють скриншот із відео, на якому група молодиків заходить у потяг.
ЦПД з'ясував, що це відео було опубліковано ще 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу – тобто ще до того, як 26 серпня уряд ухвалив постанову про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.
Також західне регіональне управління Держприкордонної служби повідомляло, що за добу 7 вересня з України виїхали 49 000 людей, на в'їзд же прямували 50 000 (з них 45 000 – українські громадяни).
"Мета ворога – посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження "масового виїзду молоді за кордон", – пояснили у Центрі при РНБО.
- Наприкінці серпня пропагандисти РФ вже поширювали фейк про буцімто масову втечу за кордон українців віком до 22 років.
