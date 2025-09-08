Росіяни запустили фейк про нібито виїзд з України 200 000 молодиків за добу – Центр при РНБО

Окупанти використали скриншот з відео, записаного за місяць до постанови уряду, що дозволила виїзд за кордон чоловікам 18-22 років

Ілюстративне фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Російські пропагандисти створили фейк про виїзд за кордон 200 000 молодих людей з України за одну добу, повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Ресурси загарбника заявили, нібито з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 000 людей, переважно чоловіків та підлітків, а як доказ прикріплюють скриншот із відео, на якому група молодиків заходить у потяг.

ЦПД з'ясував, що це відео було опубліковано ще 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу – тобто ще до того, як 26 серпня уряд ухвалив постанову про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Колаж: ЦПД

Також західне регіональне управління Держприкордонної служби повідомляло, що за добу 7 вересня з України виїхали 49 000 людей, на в'їзд же прямували 50 000 (з них 45 000 – українські громадяни).

"Мета ворога – посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження "масового виїзду молоді за кордон", – пояснили у Центрі при РНБО.