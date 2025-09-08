РФ запустила фейк о якобы выезде из Украины 200 000 молодых людей за день – Центр при СНБО

Оккупанты использовали скриншот с видео, записанного за месяц до постановления правительства, разрешившего выезд за границу мужчинам 18-22 лет

Иллюстративное фото: Западное региональное управление ГПСУ

Российские пропагандисты создали фейк о выезде за границу 200 000 молодых людей из Украины за одни сутки, сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Ресурсы захватчика заявили, якобы с 6 на 7 сентября Украину покинули 200 000 человек, преимущественно мужчин и подростков, а в качестве доказательства прикрепляют скриншот с видео, на котором группа молодых людей заходит в поезд.

ЦПД выяснил, что это видео было опубликовано еще 25 июля на странице детского баскетбольного клуба – то есть еще до того, как 26 августа правительство приняло постановление о разрешении на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Коллаж: ЦПД

Также западное региональное управление Госпограничной службы сообщало, что за сутки 7 сентября из Украины выехали 49 000 человек, на въезд же проследовали 50 000 (из них 45 000 – украинские граждане).

"Цель врага – посеять недоверие к решениям украинского правительства и создать впечатление "массового выезда молодежи за границу", – пояснили в Центре при СНБО.