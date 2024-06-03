Росіяни обстріляли базу відпочинку в Харківській області, є загиблий і поранені

Місто Зміїв (Фото: Inclusive Travels in Ukraine)

У ніч проти 3 червня російські окупаційні війська обстріляли базу відпочинку у Харківській області, є жертви. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни після опівночі завдали щонайменше п'ять ракетних ударів по Зміївській громаді.

"У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Поранення отримали двоє цивільних – чоловік і жінка. Пошкоджені будинки бази відпочинку", – написав він.

У ніч проти 31 травня 2024 року росіяни завдали ударів по території щільної житлової забудови в Новобаварському районі Харкова.

Синєгубов повідомив, що ворог застосував тактику подвійного удару, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

Пізно ввечері 1 червня пошукові роботи на місці ракетного удару завершили. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро осіб, серед яких — четверо чоловіків і п’ятеро жінок. Ще 26 осіб отримали травми.

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