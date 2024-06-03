Россияне обстреляли базу отдыха в Харьковской области, есть погибший и раненые

В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения

Город Змиев (Фото: Inclusive Travels in Ukraine)

В ночь на 3 июня российские оккупационные войска обстреляли базу отдыха в Харьковской области, есть жертвы. Об этом сообщили представители местных властей.

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По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, россияне после полуночи нанесли по меньшей мере пять ракетных ударов по Змиевской общине.

"В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Ранения получили двое гражданских – мужчина и женщина. Повреждены дома базы отдыха", – написал он.

В ночь на 31 мая 2024 года россияне нанесли удары по территории плотной жилой застройки в Новобаварском районе Харькова.

Синегубов сообщил, что враг применил тактику двойного удара, когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

Поздним вечером 1 июня поисковые работы на месте ракетного удара завершили. В результате атаки погибли девять человек, среди которых четверо мужчин и пять женщин. Еще 26 человек получили травмы.

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