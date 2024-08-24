Російські літаки запустили чотири ракети Х-22 по острову Зміїний

Про результати ворожої атаки повітряне командування "Південь" поки не повідомляє

Остров Зміїний (фото – ЕРА)

Російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 у ніч на 24 серпня випустили в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

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Загалом за минулу добу протиповітряна оборона півдня України знищила п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також два ударні БпЛА "Ланцет".