Российские самолеты запустили четыре ракеты Х-22 по острову Змеиный
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 24 августа выпустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
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За прошедшие сутки противовоздушная оборона юга Украины уничтожила пять разведывательных БпЛА, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также два ударных БпЛА "Ланцет".
- В ночь с 29 на 30 июня 2022 года украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это как "жест доброй воли".
- 7 июля на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
- 30 июня 2024 года Служба безопасности Украины опубликовала в YouTube архивные кадры боя за остров Змеиный в Черном море.