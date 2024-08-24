Российские самолеты запустили четыре ракеты Х-22 по острову Змеиный

О результатах вражеской атаки воздушное командование "Юг" пока не сообщает

Остров Змеиный (фото – EРА)

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 24 августа выпустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

За прошедшие сутки противовоздушная оборона юга Украины уничтожила пять разведывательных БпЛА, из которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также два ударных БпЛА "Ланцет".