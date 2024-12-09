Російські митрополити отримали підозри від СБУ у захопленні українських храмів
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом митрополитам Російської православної церкви, які брали участь у захопленні майна українських церков на тимчасово окупованих територіях.
Спецслужба зазначає, що усі вони входять до священного синоду РПЦ, зокрема це:
→ голова Санкт-Петербурзької митрополії – митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков);
→ голова відділу зовнішніх церковних зав’язків РПЦ – митрополит Антоній (Антон Севрюк);
→ керуючий Коломницькою єпархією, патріарший намісник московської митрополії – митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов);
→ керуючий справами московської патріархії – митрополит Діонісій (Петро Порубай).
За даними СБУ, у 2022-2023 роках під керівництвом патріарха Гундяєва вони сприяли "приєднанню" українських церков до РПЦ.
Унаслідок цього, заявляють правоохоронці, храми, церковні споруди та земельні ділянки Херсонської, Бердянської, Джанкойської та Ровеньківської єпархій перейшли під контроль єпископів Москви.
Призначені російською церквою єпископи на цих територіях поширювали кремлівську пропаганду, благословляли війну проти України та виправдовували дії окупантів, заявили у СБУ.
Митрополитам заочно оголошено підозру у пособництві зміні кордонів України за попередньою змовою, що призвело до тяжких наслідків.
Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності.
- 20 серпня було ухвалено закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Зокрема, йдеться про РПЦ та УПЦ МП.
- Того самого дня СБУ повідомила LIGA.net: із початку повномасштабної війни щодо понад 100 священників УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 – отримали судові вироки.