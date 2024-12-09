Російські митрополити отримали підозри від СБУ у захопленні українських храмів

Священники захоплювали храми у різних єпархіях, призначавши своїх єпископів, зазначають у СБУ

Один з підозрюваних митрополит Варсонофій (Фото: Станіслав Марченко)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом митрополитам Російської православної церкви, які брали участь у захопленні майна українських церков на тимчасово окупованих територіях.

Спецслужба зазначає, що усі вони входять до священного синоду РПЦ, зокрема це:

→ голова Санкт-Петербурзької митрополії – митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков);

→ голова відділу зовнішніх церковних зав’язків РПЦ – митрополит Антоній (Антон Севрюк);

→ керуючий Коломницькою єпархією, патріарший намісник московської митрополії – митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов);

→ керуючий справами московської патріархії – митрополит Діонісій (Петро Порубай).

За даними СБУ, у 2022-2023 роках під керівництвом патріарха Гундяєва вони сприяли "приєднанню" українських церков до РПЦ.

Унаслідок цього, заявляють правоохоронці, храми, церковні споруди та земельні ділянки Херсонської, Бердянської, Джанкойської та Ровеньківської єпархій перейшли під контроль єпископів Москви.

Призначені російською церквою єпископи на цих територіях поширювали кремлівську пропаганду, благословляли війну проти України та виправдовували дії окупантів, заявили у СБУ.

Митрополитам заочно оголошено підозру у пособництві зміні кордонів України за попередньою змовою, що призвело до тяжких наслідків.

Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності.