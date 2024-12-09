Российские митрополиты получили подозрения от СБУ в захвате украинских храмов
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем митрополитам Российской православной церкви, которые участвовали в захвате имущества украинских церквей на временно оккупированных территориях.
Спецслужба отмечает, что все они входят в священный синод РПЦ, в частности:
→ глава Санкт-Петербургской митрополии – митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков);
→ глава отдела внешних церковных завязей РПЦ – митрополит Антоний (Антон Севрюк);
→ управляющий Коломнической епархией, патриарший наместник московской митрополии – митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев);
→ управляющий делами московской патриархии – митрополит Дионисий (Петр Порубай).
По данным СБУ, в 2022-2023 годах под руководством патриарха Гундяева они способствовали "присоединению" украинских церквей к РПЦ.
В результате этого, заявляют правоохранители, храмы, церковные сооружения и земельные участки Херсонской, Бердянской, Джанкойской и Ровеньковской епархий перешли под контроль епископов Москвы.
Назначенные российской церковью епископы на этих территориях распространяли кремлевскую пропаганду, благословляли войну против Украины и оправдывали действия оккупантов, заявили в СБУ.
Митрополитам заочно объявлено подозрение в пособничестве изменению границ Украины по предварительному сговору, что привело к тяжким последствиям.
В настоящее время продолжаются меры по привлечению подозреваемых к ответственности.
- 20 августа был принят закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.
- В тот же день СБУ сообщила LIGA.net: с начала полномасштабной войны в отношении более 100 священников УПЦ МП были открыты уголовные производства, почти 50 из них уже сообщили о подозрении, 26 – получили судебные приговоры.