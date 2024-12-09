Российские митрополиты получили подозрения от СБУ в захвате украинских храмов

Священники захватывали храмы в разных епархиях, назначая своих епископов, отмечают в СБУ

Один из подозреваемых митрополит Варсонофий (Фото: Станислав Марченко)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем митрополитам Российской православной церкви, которые участвовали в захвате имущества украинских церквей на временно оккупированных территориях.

Спецслужба отмечает, что все они входят в священный синод РПЦ, в частности:

→ глава Санкт-Петербургской митрополии – митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков);

→ глава отдела внешних церковных завязей РПЦ – митрополит Антоний (Антон Севрюк);

→ управляющий Коломнической епархией, патриарший наместник московской митрополии – митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев);

→ управляющий делами московской патриархии – митрополит Дионисий (Петр Порубай).

По данным СБУ, в 2022-2023 годах под руководством патриарха Гундяева они способствовали "присоединению" украинских церквей к РПЦ.

В результате этого, заявляют правоохранители, храмы, церковные сооружения и земельные участки Херсонской, Бердянской, Джанкойской и Ровеньковской епархий перешли под контроль епископов Москвы.

Назначенные российской церковью епископы на этих территориях распространяли кремлевскую пропаганду, благословляли войну против Украины и оправдывали действия оккупантов, заявили в СБУ.

Митрополитам заочно объявлено подозрение в пособничестве изменению границ Украины по предварительному сговору, что привело к тяжким последствиям.

В настоящее время продолжаются меры по привлечению подозреваемых к ответственности.