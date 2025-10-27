Росію атакували майже 200 дронів, десятки летіли на Москву – відео

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 26 жовтня Росію, зокрема Москву, атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало 34 нібито збитих або перехоплених дрони, що летіли на столицю.

За даними військового відомства держави-агресорки, вночі було збито або перехоплено 193 дрони, 40 із них – над Московським регіоном, зокрема 34 летіли на Москву.

Мер Москви Сергій Собянін з вечора 26 жовтня до 02:41 27 жовтня писав про "відбиття атак" дронів і "падіння уламків".

Також 47 БпЛА росіяни нібито збили або перехопили над Брянською областю, 42 – над Калузькою.