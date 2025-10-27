Россию атаковали почти 200 дронов, десятки летели на Москву – видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 26 октября Россию, в частности Москву, атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 34 якобы сбитых или перехваченных дрона, летевших на столицу.
По данным военного ведомства государства-агрессора, ночью было сбито или перехвачено 193 дрона, 40 из них – над Московским регионом, в том числе 34 летели на Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин с вечера 26 октября до 02:41 27 октября писал об "отражении атак" дронов и "падении обломков".
Также 47 БпЛА россияне якобы сбили или перехватили над Брянской областью, 42 – над Калужской.
- 25 октября Буданов заявил, что дальнобойные украинские удары по российским предприятиям позволили практически исключить государство-агрессора из сектора экспорта бензина.
- В Белгородской области России прорвало дамбу после двухдневной украинской атаки. Позиции россиян подтапливает.
