Россию атаковали почти 200 дронов, десятки летели на Москву – видео

В ночь на 26 октября Россию, в частности Москву, атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 34 якобы сбитых или перехваченных дрона, летевших на столицу.

По данным военного ведомства государства-агрессора, ночью было сбито или перехвачено 193 дрона, 40 из них – над Московским регионом, в том числе 34 летели на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин с вечера 26 октября до 02:41 27 октября писал об "отражении атак" дронов и "падении обломков".

Также 47 БпЛА россияне якобы сбили или перехватили над Брянской областью, 42 – над Калужской.