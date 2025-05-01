Російська авіація у квітні скинула понад 5000 КАБів, четверту частину – на Курську область

Від початку року ворожі літаки скинули на позиції Сил оборони та прифронтові райони понад 15 000 авіабомб

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Протягом квітня російська авіація застосувала 5000 керованих авіаційних бомб, понад 1000 КАБів було скинуто на Курську область. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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За даними оборонного відомства, упродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням КАБів.

За минулий місяць авіація окупантів скинула понад 5 000 КАБів. Четверту частину з них – понад 1 200 – росіяни застосували по позиціях Сил оборони в Курській області.

У 2024 році окупанти застосували близько 40 000 КАБів. А від початку 2025-го ворожі літаки скинули понад 15 000 авіабомб.

1 квітня 2025 року Міноборони повідомило, що в березні ворог 4800 разів застосовував керовані авіабомби (КАБ), а у лютому було зафіксовано 3370 таких атак.

26 квітня Путін заявив про нібито "повне звільнення" Курської області РФ від українських сил. В ЦПД заявили, що слова диктатора РФ не відповідають дійсності.