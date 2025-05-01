Авиация РФ в апреле сбросила более 5000 КАБов, четвертую часть – на Курскую область

С начала года вражеские самолеты сбросили на позиции Сил обороны и прифронтовые районы более 15 000 авиабомб

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В течение апреля российская авиация применила 5000 управляемых авиационных бомб, более 1000 КАБов были сброшены на Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, в течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам с применением КАБов.

За прошлый месяц авиация оккупантов сбросила более 5000 КАБов. Четвертую часть из них – более 1200 – россияне применили по позициям Сил обороны в Курской области.

В 2024 году оккупанты применили около 40 000 КАБов. А с начала 2025-го вражеские самолеты сбросили более 15 000 авиабомб.

1 апреля 2025 года Минобороны сообщило, что в марте враг 4800 раз применял управляемые авиабомбы (КАБ), а в феврале было зафиксировано 3370 таких атак.

26 апреля Путин заявил о якобы "полном освобождении" Курской области РФ от украинских сил. В ЦПД заявили, что слова диктатора РФ не соответствуют действительности.