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Росії не цікаві її військовополонені, в України проблеми з обмінним фондом – омбудсмен

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01.09.2023, 20:17
Росії не цікаві її військовополонені, в України проблеми з обмінним фондом – омбудсмен - Фото
Дмитро Лубінець (Скриншот)

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Росії не цікаві її військовополонені, через це в України виникають проблеми з обмінним фондом.

За його словами, наразі є мало російських військовополонених, яких Україна хоче міняти на українських військовополонених.

"Вони є, але кількість недостатня", – сказав Лубінець.

Він наголосив, що Росія "взагалі не зацікавлена у своїх військовополонених, та не хоче їх забирати".

"Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові", – сказав омбудсмен.

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Мілана Головань
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війнавійськовополоненідмитро Лубінець
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