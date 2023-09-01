Росії не цікаві її військовополонені, в України проблеми з обмінним фондом – омбудсмен

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Росії не цікаві її військовополонені, через це в України виникають проблеми з обмінним фондом.

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За його словами, наразі є мало російських військовополонених, яких Україна хоче міняти на українських військовополонених.

"Вони є, але кількість недостатня", – сказав Лубінець.

Він наголосив, що Росія "взагалі не зацікавлена у своїх військовополонених, та не хоче їх забирати".

"Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові", – сказав омбудсмен.

У березні 2023 року повідомлялося, що росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон – у березні був рекорд за зверненнями.

16 липня повідомлялося, що Росія значно активізувала використання полонених для пропаганди.

22 серпня Росія повернула тіла українських військових, які вважалися військовополоненими.

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