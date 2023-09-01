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России не интересны ее военнопленные, у Украины проблемы с обменным фондом – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 20:17
России не интересны ее военнопленные, у Украины проблемы с обменным фондом – омбудсмен - Фото
Дмитрий Лубинец (Скриншот)

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода заявил, что России не интересны ее военнопленные, поэтому у Украины возникают проблемы с обменным фондом.

По его словам, сейчас мало российских военнопленных, которых Украина хочет менять на украинских военнопленных.

"Они есть, но количество недостаточно", – сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что Россия "вообще не заинтересована в своих военнопленных и не хочет их забирать".

"Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой. И накручивать родственников военнопленных, что Украина должна, Украина не хочет, мы что-то там предлагаем, а они не готовы", – сказал омбудсмен.

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Милана Головань
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войнавоеннопленныеДмитрий Лубинец
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