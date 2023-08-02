Росія підготувала новий пакет пропаганди для України та світу. Шукає больові точки – ГУР

Політтехнологи російських окупантів підготували черговий раунд дезінформаційної кампанії проти України, розрахований на цільові аудиторії в Україні, США, Європі та Ізраїлі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Як зазначається, ГУР отримало інформацію про підготовку для російських "агентств соціального проєктування" чергового пакету провокативних матеріалів, спрямованих на міжнародну дискредитацію України та розпалювання внутрішньополітичних чвар.

Для поширення серед цільових аудиторій Німеччини, Франції, Ізраїлю та США пропонуються теми: "Африканці: "Франція, забирайся, ласкаво просимо, Росія", "Тихоокеанські танці Макрона на граблях", "Економіку Німеччини очікує обвал", "Криза вже увійшла до кожного будинку", "Справи проти Нетаньяху фабрикувалися за тими самими лекалам, що й справи проти Трампа".

В українському інформаційному просторі плануються публікації на теми: "Хто хабарі бере, а хто на фронт іде", "Політичний спаринг: коли почнеться бій?", "Тушіть світло – виборів не буде", "Так військовий чи мирний час?" і тому подібне.

Як зазначається, російські політтехнологи традиційно діють за принципом "крапля правди на тонну брехні". Росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки, зокрема для західного світу.

Наприклад: "Як випливає з даних Destatis, сукупна заборгованість органів соціального забезпечення минулого року скоротилася більше ніж на 47 млрд євро (і це з урахуванням зростання витрат на утримання українських біженців). Безумовно, соцзабезпечення доклало чимало зусиль, щоб скоротити свої витрати. Щоправда, те, що в результаті без допомоги залишилося багато і без того небагатих німців, навряд чи хвилює федеральний уряд. Він надто зайнятий постачанням танків та боєприпасів для України".

У ГУР підкреслили, що мета всіх матеріалів одна – переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що існують інші "важливіші" проблеми.

Зазначається, що кожен матеріал у новому пакеті роспропаганди має додаток з рекомендаціями щодо бажаних коментарів "від рядових читачів" на кшталт: "Напишіть коментар у 200 знаків від імені ізраїльтянина, який живить традиційну ворожість до Європи та Франції. Африка його зовсім не цікавить, але проблеми давніх "недоброзичливців приносять задоволення".

Нагадуємо, що єдиним способом протидіяти ворожій пропаганді в інформаційному просторі – перевіряти отриману інформацію та критично ставитись до матеріалів, спрямованих на розпалювання ворожнечі серед союзників.

29 липня 2023 року в Генштабі ЗСУ попередили про новий російський фейк про нібито "мобілізацію 80% чоловіків в Україні".

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