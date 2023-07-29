"Мобілізація 80% чоловіків в Україні". ЗСУ попередили про новий фейк росіян про призов

У Генеральному штабі Збройних Сил України попередили про новий російський фейк про нібито "мобілізацію 80% чоловіків в Україні". Про це повідомили у пресслужбі ГШ.

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Військові заявляють, що РФ проводить чергову інформаційну кампанію для зриву мобілізації в Україні, під виглядом українських медіа в Telegram-каналах почала поширюватися дезінформація про проведення "повної мобілізації" в Україні, під час якої "призвуть 80% чоловіків".

Зазначається, що в месенджерах та чатах поширюються повідомлення про "перекриття доріг та вручення повісток усім чоловікам призовного віку".

У Генштабі наголошують, що подібні повідомлення — це брехня, щоб дискредитувати мобілізацію та посіяти паніку.

Також у повідомленні нагадали, що воєнний стан та мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада, а жодних додаткових умов та рішень щодо збільшення обсягів призову не розглядалося та не ухвалювалось.

26 липня співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів у межах розслідування організації корупційних схем ухилення від призову.

24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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