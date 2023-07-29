"Мобилизация 80% мужчин в Украине". ВСУ предупредили о новом фейке россиян о призыве

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины предупредили о новом российском фейке о якобы "мобилизации 80% мужчин в Украине". Об этом сообщили в пресс-службе ГШ.

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Военные заявляют, что РФ проводит очередную информационную кампанию для срыва мобилизации в Украине, под видом украинских медиа в Telegram-каналах начала распространяться дезинформация о якобы проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой "призовут 80% мужчин".

Отмечается, что в мессенджерах и чатах распространяются сообщения о "перекрытии дорог и вручении повесток всем мужчинам призывного возраста".

В Генштабе подчеркивают, что подобные сообщения — это ложь, чтобы дискредитировать мобилизацию и посеять панику.

Также в сообщении напомнили, что военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября, а никаких дополнительных условий и решений об увеличении объемов призыва не рассматривалось и не принималось.

26 июля сотрудники полиции в трех областях провели задержания чиновников военкоматов в рамках расследования организации коррупционных схем уклонения от призыва.

24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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