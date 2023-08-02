UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия подготовила новый пакет пропаганды для Украины и мира. Ищет болевые точки – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 15:27
Россия подготовила новый пакет пропаганды для Украины и мира. Ищет болевые точки – ГУР - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Политтехнологи российских оккупантов подготовили очередной раунд дезинформационной кампании против Украины, рассчитанный на целевые аудитории в Украине, США, Европе и Израиле. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Как отмечается, ГУР получило информацию о подготовке для российских "агентств социального проектирования" очередного пакета провокативных материалов, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических раздоров.

Для распространения среди целевых аудиторий Германии, Франции, Израиля и США предлагаются темы: "Африканцы: "Франция, убирайся, добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис уже вошел в каждый дом", "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

В украинском информационном пространстве планируются публикации на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?" и тому подобное.

Как отмечается, российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". Россияне пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира.

Например: "Как следует из данных Destatis, совокупная задолженность органов социального обеспечения в прошлом году сократилась более чем на 47 млрд евро (и это с учетом роста расходов на содержание украинских беженцев). Безусловно, соцобеспечение приложило немало усилий, чтобы сократить свои расходы. Правда, то, что в результате без помощи осталось много и без того небогатых немцев, вряд ли волнует федеральное правительство. Оно слишком занято поставками танков и боеприпасов для Украины".

В ГУР подчеркнули, что цель всех материалов одна – убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояния в антипутинской коалиции и создать впечатление, что существуют другие "более важные" проблемы.

Отмечается, что у каждого материала в новом пакете роспропаганды есть приложение с рекомендациями по желаемым комментариям "от рядовых читателей" типа: "Напишите комментарий на 200 знаков от имени израильтянина, питающего традиционную враждебность к Европе и Франции. Африка его совсем не интересует, но проблемы давних недоброжелателей доставляют удовольствие".

Напоминаем, что единственным способом противодействовать вражеской пропаганде в информационном пространстве – проверять полученную информацию и критически относиться к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников.

Читайте также: Путин снова угрожает Польше. Выдумал околесицу о "подарках Сталина и СССР"

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапропагандагур
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 