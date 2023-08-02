Россия подготовила новый пакет пропаганды для Украины и мира. Ищет болевые точки – ГУР

Политтехнологи российских оккупантов подготовили очередной раунд дезинформационной кампании против Украины, рассчитанный на целевые аудитории в Украине, США, Европе и Израиле. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечается, ГУР получило информацию о подготовке для российских "агентств социального проектирования" очередного пакета провокативных материалов, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических раздоров.

Для распространения среди целевых аудиторий Германии, Франции, Израиля и США предлагаются темы: "Африканцы: "Франция, убирайся, добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис уже вошел в каждый дом", "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

В украинском информационном пространстве планируются публикации на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?" и тому подобное.

Как отмечается, российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". Россияне пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира.

Например: "Как следует из данных Destatis, совокупная задолженность органов социального обеспечения в прошлом году сократилась более чем на 47 млрд евро (и это с учетом роста расходов на содержание украинских беженцев). Безусловно, соцобеспечение приложило немало усилий, чтобы сократить свои расходы. Правда, то, что в результате без помощи осталось много и без того небогатых немцев, вряд ли волнует федеральное правительство. Оно слишком занято поставками танков и боеприпасов для Украины".

В ГУР подчеркнули, что цель всех материалов одна – убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояния в антипутинской коалиции и создать впечатление, что существуют другие "более важные" проблемы.

Отмечается, что у каждого материала в новом пакете роспропаганды есть приложение с рекомендациями по желаемым комментариям "от рядовых читателей" типа: "Напишите комментарий на 200 знаков от имени израильтянина, питающего традиционную враждебность к Европе и Франции. Африка его совсем не интересует, но проблемы давних недоброжелателей доставляют удовольствие".

Напоминаем, что единственным способом противодействовать вражеской пропаганде в информационном пространстве – проверять полученную информацию и критически относиться к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников.

29 июля 2023 года в Генштабе ВСУ предупредили о новом российском фейке о якобы "мобилизации 80% мужчин в Украине".

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