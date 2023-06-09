Росія отримує бронетранспортери виробництва Китаю – Радіо Свобода
Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров показав відеозапис із новою технікою підпорядкованого йому підрозділу "Ахмат", на якому зафіксовано вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомляє видання, Кадиров опублікував відеозапис із новою технікою чеченського підрозділу Росгвардії "Ахмат", зокрема бронетранспортерами. Радіо Свобода зазначає, що показана там бронетехніка схожа на бронемашини China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.
Китай неодноразово заявляв, що не постачає зброю "жодному з учасників" війни Росії проти України, і вважає військову допомогу Заходу Україні "розпалюванням конфлікту".
- 15 травня 2023 року спікер Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що в США не бачать ознак того, що Китай постачав зброю Росії.
- 19 травня повідомлялося, що компанія, пов'язана з Євгеном Пригожиним, у 2022 році закупила у Китаї 20 000 захисних шоломів.
Читайте також: На зміну "Шторму-Z" під Мар'їнку зайшов "Ахмат": добре екіпірований, з танками і БТР – ЗСУ
Коментарі