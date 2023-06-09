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Росія отримує бронетранспортери виробництва Китаю – Радіо Свобода

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 08:45
Росія отримує бронетранспортери виробництва Китаю – Радіо Свобода - Фото
Фото - скриншот із відео

Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров показав відеозапис із новою технікою підпорядкованого йому підрозділу "Ахмат", на якому зафіксовано вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Як повідомляє видання, Кадиров опублікував відеозапис із новою технікою чеченського підрозділу Росгвардії "Ахмат", зокрема бронетранспортерами. Радіо Свобода зазначає, що показана там бронетехніка схожа на бронемашини China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Бронетранспортер China Tiger (Фото – сайт компании-производителя)

Китай неодноразово заявляв, що не постачає зброю "жодному з учасників" війни Росії проти України, і вважає військову допомогу Заходу Україні "розпалюванням конфлікту".

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".
  • 15 травня 2023 року спікер Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що в США не бачать ознак того, що Китай постачав зброю Росії.
  • 19 травня повідомлялося, що компанія, пов'язана з Євгеном Пригожиним, у 2022 році закупила у Китаї 20 000 захисних шоломів.

Читайте також: На зміну "Шторму-Z" під Мар'їнку зайшов "Ахмат": добре екіпірований, з танками і БТР – ЗСУ

Сергій Бережний
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війнакитайЧечняРамзан КадировахматбронемашиниShaanXi Tiger
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