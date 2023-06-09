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Россия получает бронетранспортеры производства Китая – Радио Свобода

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 08:45
Россия получает бронетранспортеры производства Китая – Радио Свобода - Фото
Фото - скриншот из видео

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись с новой техникой подчиненного ему подразделения "Ахмат", на которой зафиксированы восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как сообщает издание, Кадыров опубликовал видеозапись с новой техникой чеченского подразделения Росгвардии "Ахмат", в том числе бронетранспортерами. Радио Свобода отмечает, что показанная там бронетехника похожа на бронемашины China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. 

Бронетранспортер China Tiger (Фото – сайт компании-производителя)

Китай неоднократно заявлял, что не поставляет оружие "ни одному из участников" войны России против Украины, и считает военную помощь Запада Украине "разжиганием конфликта". 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 15 мая 2023 года спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в США не видят признаков того, что Китай поставлял оружие России. 
  • 19 мая сообщалось, что компания, связанная с Евгением Пригожиным, в 2022 году закупила в Китае 20 000 защитных шлемов.

Читайте также: На смену Шторму-Z под Марьинку зашел "Ахмат": хорошо экипированный, с танками и БТР – ВСУ

Сергей Бережной
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Рамзан КадыровКитайвойначечнябронемашиныахматShaanXi Tiger
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