Россия получает бронетранспортеры производства Китая – Радио Свобода

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись с новой техникой подчиненного ему подразделения "Ахмат", на которой зафиксированы восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как сообщает издание, Кадыров опубликовал видеозапись с новой техникой чеченского подразделения Росгвардии "Ахмат", в том числе бронетранспортерами. Радио Свобода отмечает, что показанная там бронетехника похожа на бронемашины China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Китай неоднократно заявлял, что не поставляет оружие "ни одному из участников" войны России против Украины, и считает военную помощь Запада Украине "разжиганием конфликта".

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

15 мая 2023 года спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в США не видят признаков того, что Китай поставлял оружие России.

19 мая сообщалось, что компания, связанная с Евгением Пригожиным, в 2022 году закупила в Китае 20 000 защитных шлемов.

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