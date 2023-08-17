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Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 21:09
Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

Росіяни спробували відновити втрачене положення в районі звільненого Силами оборони Урожайного та вели наступальні дії на Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському і Лиманському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.

Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа
 
На Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районі Білогорівки Луганської області.

Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа
 
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області.

Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа

На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа

На Шахтарському напрямку у армії РФ були безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного.

Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа

На Запорізькому і Херсонському напрямках росіяни вели обстріли.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомили в Генштабі.

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Оксана Житнюк
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війнаГенштабУрожайне
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