Росія намагалась повернути втрачене біля Урожайного, наступала на шістьох напрямках – мапа

Росіяни спробували відновити втрачене положення в районі звільненого Силами оборони Урожайного та вели наступальні дії на Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському і Лиманському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загалом протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.



На Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районі Білогорівки Луганської області.



На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку у армії РФ були безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного.

На Запорізькому і Херсонському напрямках росіяни вели обстріли.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомили в Генштабі.

За ранок 17 серпня українські сили знищили два російських гелікоптери Ка-52.

Дивіться також: У армії Росії мінус командний пункт у Соледарі: ЗСУ скинули на нього авіабомбу – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.