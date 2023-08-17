Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта
Россияне попытались восстановить утраченное положение в районе освобожденного Силами обороны Урожайного и вели наступательные действия на Марьинском, Авдеевском, Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Всего в течение суток произошло 24 боевых столкновения.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.
На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
На Шахтерском направлении у армии РФ были безуспешны попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне вели обстрелы.
Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контрбатарейной борьбы, сообщили в Генштабе.
- За утро 17 августа украинские силы уничтожили два российских вертолета Ка-52 .
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