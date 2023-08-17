Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

Россияне попытались восстановить утраченное положение в районе освобожденного Силами обороны Урожайного и вели наступательные действия на Марьинском, Авдеевском, Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Всего в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.



На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области.



На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении у армии РФ были безуспешны попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне вели обстрелы.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контрбатарейной борьбы, сообщили в Генштабе.

За утро 17 августа украинские силы уничтожили два российских вертолета Ка-52 .

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