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Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 21:09
Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

Россияне попытались восстановить утраченное положение в районе освобожденного Силами обороны Урожайного и вели наступательные действия на Марьинском, Авдеевском, Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Всего в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области.

Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.

Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.

Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

На Шахтерском направлении у армии РФ были безуспешны попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного.

Россия пыталась вернуть утраченное у Урожайного, наступала на шести направлениях – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне вели обстрелы.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контрбатарейной борьбы, сообщили в Генштабе.

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Оксана Житнюк
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войнагенштабУрожайное
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