Росія стає абсолютно непередбачуваною після путчу Пригожина – експрем’єр Литви

Внутрішня ситуація у РФ є катастрофічною після невдалого путчу ватажка терористичної організації "ПВК Вагнера" Євгенія Пригожина. Це робить Росію абсолютно непередбачуваною. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви.

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За його словами, після того, як росіяни знищили Каховську ГЕС, західні країни мають усвідомлювати, що РФ може зробити що завгодно.

"І особливо після цього путчу Пригожина. Цілком очевидно, що Росія стає абсолютно непередбачуваною країною, яка може піти на абсолютну жорстокість, небезпечні кроки, терористичні атаки, вибухи атомних електростанцій абощо", – каже Кубілюс.

За словами політика, відсутність належної реакції Заходу на Каховську ГЕС заохочує російського диктатора Володимира Путіна, коли він перебуває в катастрофічній внутрішній ситуації після путчу Пригожина.

Після невдалої спроби "походу на Москву" 24 червня Пригожин поїхав до Білорусі. Путін дав терористам з Групи Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ або іншими структурами, повернутись додому чи поїхати до Білорусі.

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