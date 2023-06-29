Россия становится совершенно непредсказуемой после путча Пригожина – экс-премьер Литвы

Внутренняя ситуация в РФ катастрофическая после неудачного путча главаря террористической организации "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Это делает Россию совершенно непредсказуемой. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказал Андрюс Кубилюс – депутат Европарламента (фракция ЕНП) и бывший премьер-министр Литвы.

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По его словам, после того, как россияне уничтожили Каховскую ГЭС, западные страны должны отдавать себе отчет, что РФ может сделать что угодно.

"И особенно после этого путча Пригожина. Совершенно очевидно, что Россия становится абсолютно непредсказуемой страной, которая может пойти на абсолютную жестокость, опасные шаги, террористические атаки, взрывы атомных электростанций", – говорит Кубилюс.

По словам политика, отсутствие должной реакции Запада на Каховскую ГЭС поощряет российского диктатора Владимира Путина, когда он находится в катастрофической внутренней ситуации после путча Пригожина.

После неудачной попытки "похода на Москву" 24 июня Пригожин уехал в Беларусь. Путин дал террористам из Группы Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой или уехать в Беларусь.

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