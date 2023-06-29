UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия становится совершенно непредсказуемой после путча Пригожина – экс-премьер Литвы

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 20:00
Россия становится совершенно непредсказуемой после путча Пригожина – экс-премьер Литвы - Фото
Андрюс Кубилюс (фото – Andrius Kubilius, Facebook)

Внутренняя ситуация в РФ катастрофическая после неудачного путча главаря террористической организации "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Это делает Россию совершенно непредсказуемой. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказал Андрюс Кубилюс – депутат Европарламента (фракция ЕНП) и бывший премьер-министр Литвы.

По его словам, после того, как россияне уничтожили Каховскую ГЭС, западные страны должны отдавать себе отчет, что РФ может сделать что угодно.

"И особенно после этого путча Пригожина. Совершенно очевидно, что Россия становится абсолютно непредсказуемой страной, которая может пойти на абсолютную жестокость, опасные шаги, террористические атаки, взрывы атомных электростанций", – говорит Кубилюс.

По словам политика, отсутствие должной реакции Запада на Каховскую ГЭС поощряет российского диктатора Владимира Путина, когда он находится в катастрофической внутренней ситуации после путча Пригожина.

  • После неудачной попытки "похода на Москву" 24 июня Пригожин уехал в Беларусь. Путин дал террористам из Группы Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой или уехать в Беларусь.

Читайте также: Разбор | Украина кричит о ЗАЭС – Запад (не) реагирует. Что предлагает офис Зеленского

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Андрюс Кубилюсвойначвк вагнеравладимир путинпереворотевгений пригожинпутч
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 