Росіяни мінують приватні ділянки біженців на захоплених територіях – Генштаб

Армія РФ, як і раніше, всі основні зусилля зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої, там за добу сталося 17 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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Генштаб наголошує, що Росія продовжує терор проти цивільного населення України та об'єктів цивільної інфраструктури. Протягом доби країна-агресор завдала понад 40 авіаційних ударів, 60 обстрілів із РСЗВ, зокрема по населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти, зруйновано та пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру.

Зберігається висока ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Наступальні операції окупанти вели на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, причому успіху не досягли на жодній ділянці.

Генштаб уникає повідомляти про хід наступальних операцій ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках, повідомляє лише те, що противник на цих фронтах веде оборону.

За даними військових, у Покровське Запорізькій області окупанти мінують приватні сільгоспволодіння місцевих жителів, які виїхали із зони окупації, та не ставлять міни на дільницях місцевих колаборантів.

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу супротивника та знищила один його ЗРК. Сили ППО знищили російський вертоліт Ка-52, три іранські ударні БПЛА типу Shahed і п'ять розвідувальних БПЛА. Ракетні війська та артилерія вразили два пункти управління, чотири ЗРК, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів.

Вранці 18 червня Генштаб повідомив, що РФ за попередню добу втратила 650 військових, сім танків, більше десятка одиниць артилерії та два вертольоти. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 220 тисяч окупантів.

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