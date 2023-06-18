Россияне минируют частные участки беженцев на захваченных территориях – Генштаб

Армия РФ по-прежнему все основные усилия сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, там за сутки произошло 17 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Генштаб подчеркивает, что Россия продолжает террор против гражданского населения Украины и объектов гражданской инфраструктуры. В течение суток страна-агрессор нанесла более 40 авиационных ударов, 60 обстрелов из РСЗО, в том числе по населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, в том числе дети, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другая гражданская инфраструктура.

Сохраняется высокая вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Наступательные операции оккупанты вели на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, причем успеха не добились ни на одном участке.

Генштаб избегает сообщать о ходе наступательных операций ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях, сообщает только то, что противник на этих фронтах ведет оборону.

По данным военных, в Покровском Запорожской области оккупанты минируют частные сельхозвладения местных жителей, которые выехали из зоны оккупации, и не ставят мины на участках местных коллаборантов.

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила один его ЗРК. Силы ПВО уничтожили российский вертолет Ка-52, три иранских ударных БпЛА типа Shahed и пять разведывательных БПЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре ЗРК, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника и два склада боеприпасов.

Утром 18 июня Генштаб сообщил, что РФ за предыдущие сутки потеряла 650 военных, семь танков, более десятка единиц артиллерии и два вертолета. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 220 000 оккупантов

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