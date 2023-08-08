RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни розганяють фейкову цитату Резнікова про мобілізацію українців у Канаді – РНБО

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 17:21
Росіяни розганяють фейкову цитату Резнікова про мобілізацію українців у Канаді – РНБО - Фото
Олексій Резніков (фото: Міністерство оборони України)

Російська пропаганда поширює фейкову "цитату" міністра оборони Олексія Резнікова, що Україна нібито планує "мобілізацію" українців в Канаді. Посадовець такого не говорив, повідомляє Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони.

Ресурси окупантів поширюють фейкову заяву Резнікова про те, що нібито Україна планує мобілізувати 30 000 етнічних українців у Канаді та буцімто вже відправила відповідний запит канадському уряду.

Міністр оборони такого не говорив, пише ЦПД.

Російська пропаганда поширює цей наратив з метою залякування канадців, зауважує відомство.

На думку пропагандистів, це нібито має зменшити рівень підтримки України з боку мешканців Канади, зазначає Центр.

У такий спосіб окупанти намагаються дискредитувати Україну та її влади, підбивають підсумки у відомстві.

Фото: ЦПД

Читайте також: Резніков про мобілізацію: План, який було затверджено на початку, ще навіть не завершений

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаКанададезінформаціяпропагандаОлексій РезніковмобілізаціяЦентр протидії дезінформації
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 