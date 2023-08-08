Росіяни розганяють фейкову цитату Резнікова про мобілізацію українців у Канаді – РНБО
Російська пропаганда поширює фейкову "цитату" міністра оборони Олексія Резнікова, що Україна нібито планує "мобілізацію" українців в Канаді. Посадовець такого не говорив, повідомляє Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони.
Ресурси окупантів поширюють фейкову заяву Резнікова про те, що нібито Україна планує мобілізувати 30 000 етнічних українців у Канаді та буцімто вже відправила відповідний запит канадському уряду.
Міністр оборони такого не говорив, пише ЦПД.
Російська пропаганда поширює цей наратив з метою залякування канадців, зауважує відомство.
На думку пропагандистів, це нібито має зменшити рівень підтримки України з боку мешканців Канади, зазначає Центр.
У такий спосіб окупанти намагаються дискредитувати Україну та її влади, підбивають підсумки у відомстві.
- У Генштабі ЗСУ попередили про новий російський фейк про нібито "мобілізацію 80% чоловіків в Україні".
- Наприкінці червня ЦПД повідомляв, що окупанти готують інформаційне алібі перед ймовірним терактом на Запорізькій АЕС.
- У середині липня у медіа поширювався фейковий "коментар" начальника української розвідки Буданова про вибухи на Старокримському полігоні у Криму
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