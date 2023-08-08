Россияне разгоняют фейковую цитату Резникова о мобилизации украинцев в Канаде – СНБО

Российская пропаганда распространяет фейковую "цитату" министра обороны Алексея Резникова, якобы Украина планирует "мобилизацию" украинцев в Канаде. Чиновник такого не говорил, сообщает Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны.

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Ресурсы оккупантов распространяют фейковое заявление Резникова о том, что якобы Украина планирует мобилизовать 30 000 этнических украинцев в Канаде и якобы уже отправила соответствующий запрос канадскому правительству.

Министр обороны такого не говорил, пишет ЦПД.

Российская пропаганда распространяет этот нарратив с целью устрашения канадцев, замечает ведомство.

По мнению пропагандистов, это якобы должно снизить уровень поддержки Украины со стороны жителей Канады, отмечает Центр.

Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Украину и ее власти, заключают в ведомстве.

В Генштабе ВСУ предупредили о новом российском фейке о якобы "мобилизации 80% мужчин в Украине".

В конце июня ЦПД сообщал, что оккупанты готовят информационное алиби перед вероятным терактом на Запорожской АЭС.

В середине июля в медиа распространялся фейковый "комментарий" начальника украинской разведки Буданова о взрывах на Старокрымском полигоне в Крыму.

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