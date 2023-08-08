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Россияне разгоняют фейковую цитату Резникова о мобилизации украинцев в Канаде – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 17:21
Россияне разгоняют фейковую цитату Резникова о мобилизации украинцев в Канаде – СНБО - Фото
Алексей Резников (фото: Министерство обороны Украины)

Российская пропаганда распространяет фейковую "цитату" министра обороны Алексея Резникова, якобы Украина планирует "мобилизацию" украинцев в Канаде. Чиновник такого не говорил, сообщает Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны.

Ресурсы оккупантов распространяют фейковое заявление Резникова о том, что якобы Украина планирует мобилизовать 30 000 этнических украинцев в Канаде и якобы уже отправила соответствующий запрос канадскому правительству.

Министр обороны такого не говорил, пишет ЦПД.

Российская пропаганда распространяет этот нарратив с целью устрашения канадцев, замечает ведомство.

По мнению пропагандистов, это якобы должно снизить уровень поддержки Украины со стороны жителей Канады, отмечает Центр.

Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Украину и ее власти, заключают в ведомстве.

Фото: ЦПД

Читайте также: Резников о мобилизации: План, который был утвержден в начале, еще даже не завершен

Артём Джерипа
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