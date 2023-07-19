В СМИ распространяют "комментарий Буданова" по взрывам в Крыму. В ГУР говорят — это фейк

В медиа распространяется фейковый "комментарий" начальника украинской разведки Кирилла Буданова о взрывах на Старокрымском полигоне в Крыму. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ряд украинских, а также российских пропагандистских и диссидентских СМИ написали "новость" со ссылкой на Telegram-канал, который якобы ведут от имени Буданова, где взрыв на временно оккупированном полуострове называют "успешной операцией".

"Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ", — сказано в сообщении на "аккаунте Буданова".

По словам Юсова, данный аккаунт является фейковым и не имеет никакого отношения к украинской разведке и ее начальнику.

У Буданова есть официальный канал в Telegram, который можно просмотреть по ссылке. Никаких комментариев о взрывах в Крыму там нет.

Отметим, что начальник ГУР практически никогда не комментирует удары и операции Украины на оккупированных территориях.

Утром 19 июля в Крыму сообщили о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии. Идет детонация боеприпасов врага. Россияне готовят эвакуацию и заявляют о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ



Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.