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В СМИ распространяют "комментарий Буданова" по взрывам в Крыму. В ГУР говорят — это фейк

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 10:42
В СМИ распространяют
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

В медиа распространяется фейковый "комментарий" начальника украинской разведки Кирилла Буданова о взрывах на Старокрымском полигоне в Крыму. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Ряд украинских, а также российских пропагандистских и диссидентских СМИ написали "новость" со ссылкой на Telegram-канал, который якобы ведут от имени Буданова, где взрыв на временно оккупированном полуострове называют "успешной операцией". 

"Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ", — сказано в сообщении на "аккаунте Буданова". 

По словам Юсова, данный аккаунт является фейковым и не имеет никакого отношения к украинской разведке и ее начальнику.

У Буданова есть официальный канал в Telegram, который можно просмотреть по ссылке. Никаких комментариев о взрывах в Крыму там нет.

Отметим, что начальник ГУР практически никогда не комментирует удары и операции Украины на оккупированных территориях. 

Утром 19 июля в Крыму сообщили о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии. Идет детонация боеприпасов врага. Россияне готовят эвакуацию и заявляют о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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