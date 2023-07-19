RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У ЗМІ поширюють "коментар Буданова" щодо вибухів у Криму. У ГУР заявляють, що це фейк

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 10:42
У ЗМІ поширюють
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

У медіа поширюється фейковий "коментар" начальника української розвідки Кирила Буданова про вибухи на Старокримському полігоні у Криму. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Низка українських, а також російських пропагандистських та дисидентських ЗМІ написали "новину" з посиланням на Telegram-канал, який нібито ведуть від імені Буданова, де вибух на тимчасово окупованому півострові називають "успішною операцією".

"Ворог приховує масштаби завданих збитків та кількість втрат у живій силі. Дякую українським патріотам у Криму за додаткові відомості та відео спільної роботи ГУР та ЗСУ", — йдеться в повідомленні на "акаунті Буданова".

За словами Юсова, цей акаунт є фейковим і не має жодного відношення до української розвідки та її очільника.

Буданов має офіційний канал у Telegram, який можна переглянути за посиланням. Жодних коментарів про вибухи в Криму там немає.

Зазначимо, начальник ГУР практично ніколи не коментує удари та операції України на окупованих територіях.

Вранці 19 липня у Криму повідомили про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії. Йде детонація боєприпасів ворога. Росіяни готують евакуацію та заявляють про нібито удар ракетами Storm Shadow.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнадезінформаціярозвідкакирило будановандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 