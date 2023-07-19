У ЗМІ поширюють "коментар Буданова" щодо вибухів у Криму. У ГУР заявляють, що це фейк
У медіа поширюється фейковий "коментар" начальника української розвідки Кирила Буданова про вибухи на Старокримському полігоні у Криму. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Низка українських, а також російських пропагандистських та дисидентських ЗМІ написали "новину" з посиланням на Telegram-канал, який нібито ведуть від імені Буданова, де вибух на тимчасово окупованому півострові називають "успішною операцією".
"Ворог приховує масштаби завданих збитків та кількість втрат у живій силі. Дякую українським патріотам у Криму за додаткові відомості та відео спільної роботи ГУР та ЗСУ", — йдеться в повідомленні на "акаунті Буданова".
За словами Юсова, цей акаунт є фейковим і не має жодного відношення до української розвідки та її очільника.
Буданов має офіційний канал у Telegram, який можна переглянути за посиланням. Жодних коментарів про вибухи в Криму там немає.
Зазначимо, начальник ГУР практично ніколи не коментує удари та операції України на окупованих територіях.
Вранці 19 липня у Криму повідомили про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії. Йде детонація боєприпасів ворога. Росіяни готують евакуацію та заявляють про нібито удар ракетами Storm Shadow.
Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
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