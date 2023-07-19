У ЗМІ поширюють "коментар Буданова" щодо вибухів у Криму. У ГУР заявляють, що це фейк

У медіа поширюється фейковий "коментар" начальника української розвідки Кирила Буданова про вибухи на Старокримському полігоні у Криму. Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Низка українських, а також російських пропагандистських та дисидентських ЗМІ написали "новину" з посиланням на Telegram-канал, який нібито ведуть від імені Буданова, де вибух на тимчасово окупованому півострові називають "успішною операцією".

"Ворог приховує масштаби завданих збитків та кількість втрат у живій силі. Дякую українським патріотам у Криму за додаткові відомості та відео спільної роботи ГУР та ЗСУ", — йдеться в повідомленні на "акаунті Буданова".

За словами Юсова, цей акаунт є фейковим і не має жодного відношення до української розвідки та її очільника.

Буданов має офіційний канал у Telegram, який можна переглянути за посиланням. Жодних коментарів про вибухи в Криму там немає.

Зазначимо, начальник ГУР практично ніколи не коментує удари та операції України на окупованих територіях.

Вранці 19 липня у Криму повідомили про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії. Йде детонація боєприпасів ворога. Росіяни готують евакуацію та заявляють про нібито удар ракетами Storm Shadow.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ



Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався . 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їхнє виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту

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