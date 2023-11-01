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Розпочалась підготовка до евакуації українців із сектору Гази – МЗС

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 11:25
Розпочалась підготовка до евакуації українців із сектору Гази – МЗС - Фото
Ілюстративне фото - ЕРА

Україна почала готувати евакуацію своїх громадян з сектору Гази через пункт пропуску у Єгипті. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із сектору Гази через КПП "Рафах" МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців", – йдеться в повідомленні.

Представник МЗС зазначив, що наразі у списку охочих виїхати 358 українців. Це переважно жінки та діти.

Україна надіслала офіційний запит причетним сторонам задля видавання дозволів на виїзд та транзит єгипетською територією. Наразі очікується погодження, повідомив Ніколенко.

Він також зазначив, що підготовлено документи для українців, які не мають чинних проїзних документів, заброньовано необхідний транспорт і сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із сектором Гази для допомоги українцям на місці.

Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства, додав представник МЗС.

  • 14 жовтня омбудсмен Лубінець повідомив, що евакуація іноземців із сектору Гази була зірвана - Ізраїль "з незрозумілих причин" скасував дозвіл.
  • Того ж дня з Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із 207 українцями.

Читайте також: Bloomberg пише, що США та Ізраїль розглядають введення миротворців у сектор Гази

Оксана Житнюк
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війнаІзраїльевакуаціясектор Газа

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