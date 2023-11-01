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Началась подготовка к эвакуации украинцев из сектора Газа – МИД

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 11:25
Началась подготовка к эвакуации украинцев из сектора Газа – МИД - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Украина начала готовить эвакуацию своих граждан из сектора Газа через пункт пропуска в Египте. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах" МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев", – говорится в сообщении.

Представитель МИД отметил, что сейчас в списке желающих выехать 358 украинцев. Это преимущественно женщины и дети.

Украина направила официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд и транзит по египетской территории. Ожидается согласование, сообщил Николенко.

Он также отметил, что подготовлены документы для украинцев, у которых нет действительных проездных документов, забронирован необходимый транспорт и сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с сектором Газа для помощи украинцам на месте.

Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из сектора Газа будет производиться в алфавитном порядке, согласно их гражданству, добавил представитель МИД.

  • 14 октября омбудсмен Лубинец сообщил, что эвакуация иностранцев из сектора Газа была сорвана – Израиль "по непонятным причинам" отменил разрешение.
  • В тот же день из Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с 207 украинцами.

Читайте также: Bloomberg пишет, что США и Израиль рассматривают введение миротворцев в сектор Газа

Оксана Житнюк
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