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"Руські, додому!" Глава МЗС Словаччини поставив на місце угорського чиновника-пропагандиста

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 20:16
Мирослав Влаховський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський відповів представнику уряду Угорщини Золтану Ковачу, який, цитуючи очільника угорського МЗС Петера Сіярто, розмістив у Twitter повідомлення з російськими наративами.

"МЗС Сіярто: Євросоюз вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей помре через чотири роки? Скільки угорців помре через чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться відновлювати?" – написав держсекретар з громадської дипломатії та зв'язків Міністерства адміністрації та юстиції Угорщини Ковач.

Глава МЗС Словаччини відповів, звертаючись до Сіярто.

"Дорогий Петере, будь ласка, не розказуй, що думають інші люди, поки не запитаєш їх. ЄС складається з 27 країн. Я не пригадаю жодного обговорення, коли ми говорили, що війна триватиме чотири роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не проблема, Росія проблема. Руські додому! Хай буде мир! 1956", – написав Влаховський.

Ковач написав у відповідь: "У міністра Влаховського або погана короткочасна пам'ять, або він бреше. Тому що на останній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС обговорювалася пропозиція витрачати €5 млрд на рік протягом наступних чотирьох років на фінансування постачання зброї в Україну... Якщо у найближчі чотири роки війни не буде, то навіщо нам фінансувати постачання зброї?"

Глава МЗС Словаччини пояснив представнику уряду Угорщини, що посилення оборонних можливостей країни та завершення війни – це різні речі.

"Можу запевнити шановного держсекретаря, що моя короткочасна та довготривала пам'ять працюють дуже добре. Я не бачу зв'язку між здатністю України захищати себе та продовженням війни. Навпаки, це завдає шкоди агресору. Сподіваюся, ми домовилися, хто це", – відповів Влаховський.

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Наталія Медведєва
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угорщинаСловаччинаПетер СіяртоМирослав Влаховський
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