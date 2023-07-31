"Русские, домой!" Глава МИД Словакии поставил на место венгерского чиновника-пропагандиста

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский ответил представителю правительства Венгрии Золтану Ковачу, который, цитируя главу венгерского МИД Петера Сийярто, разместил в Twitter сообщения с российскими нарративами.

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"МИД Сийярто: Евросоюз считает, что война в Украине будет продолжаться еще четыре года. Сколько людей умрет через четыре года? Сколько венгров умрет через четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется восстанавливать?" – написал госсекретарь по общественной дипломатии и связям Министерства администрации и юстиции Венгрии Ковач.

Глава МИД Словакии ответил, обращаясь к Сийярто.

"Дорогой Петер, пожалуйста, не рассказывай, что думают другие люди, пока не спросишь их. ЕС состоит из 27 стран. Я не припомню ни одного обсуждения, когда мы говорили, что война будет продолжаться четыре года. Война может прекратиться завтра. ЕС не проблема, Россия проблема. Русские домой! Да будет мир! 1956", – написал Влаховский.

Ковач написал в ответ: "У министра Влаховского либо плохая кратковременная память, либо он лжет. Потому что на последней встрече министров иностранных дел ЕС обсуждалось предложение тратить по €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на финансирование поставок оружия в Украину... Если в ближайшие четыре года войны не будет, то зачем нам финансировать поставки оружия?"

Глава МИД Словакии объяснил представителю правительства Венгрии, что усиление оборонных возможностей страны и завершение войны – это разные вещи.

"Могу заверить уважаемого госсекретаря, что моя кратковременная и долговременная память работают очень хорошо. Я не вижу связи между способностью Украины защищать себя и продолжением войны. Наоборот, это наносит вред агрессору. Надеюсь, мы договорились, кто это", – ответил Влаховский.

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