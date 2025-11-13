Саакашвілі попросив Зеленського внести його до списку цивільних полонених війни РФ

Міхеіл Саакашвілі у клініці у 2023 році (Фото: Facebook політика)

Колишній очільник Грузії, український громадянин і політик Міхеіл Саакашвілі попросив президента Володимира Зеленського внести його до переліку цивільних полонених російсько-української війни. Про це він написав у своєму Facebook після того, як його виписали з лікарні й повернули у грузинську тюрму.

Саакашвілі заявив, що зараз вимушений звернутися до Зеленського, оскільки його перевезли з медзакладу, де він лікувався від тяжкого отруєння, назад у в'язницю до того ж персоналу, який його й отруїв.

"Моє отруєння у березні 2022 року сталося невдовзі після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські й німецькі лабораторії. Розправи наді мною від самого початку вимагав Путін, а Медведєв і Лавров не раз вихвалялися моїм ув’язненням", – зазначив він.

За словами політика, спочатку його заарештували за "абсолютно вигаданою справою", і тодішній прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі "прямо заявляв", що ця справа була пов’язана з активністю Саакашвілі в Україні.

"У новій кримінальній справі, яку нещодавно порушили проти мене, мене разом з іншими звинувачують у саботажі на користь іноземної ворожої держави. У матеріалах цієї справи містяться ваші [Зеленського] заяви, а також заяви [радника глави Офісу президента] Михайла Подоляка", – зауважив він у зверненні до українського керівника.

На думку Саакашвілі, цим "незаконна влада Грузії напряму оголошує Україну ворожою іноземною державою".

"І це не дивно, адже від самого початку цієї великої війни російський олігарх Іванішвілі та його прислужники відкрито стали на бік Росії", – наголосив він.

Політик заявив, що у цьому контексті "абсолютно очевидно", що його переслідування й доля пов'язані з війною.

"Я хочу попросити вас, так само як у 2019 році, коли ви повернули мені незаконно відібране громадянство, внесіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації, як голову Виконавчого комітету Національної ради реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками", – звернувся Саакашвілі до Зеленського.