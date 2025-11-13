Саакашвили попросил Зеленского включить его в список гражданских пленных войны РФ

Михеил Саакашвили в клинике в 2023 году (Фото: IRAKLI GEDENIDZE / EPA)

Бывший глава Грузии, украинский гражданин и политик Михеил Саакашвили попросил президента Владимира Зеленского включить его в перечень гражданских пленных российско-украинской войны. Об этом он написал в своем Facebook после того, как его выписали из больницы и вернули в грузинскую тюрьму.

Саакашвили заявил, что сейчас вынужден обратиться к Зеленскому, поскольку его перевезли из медучреждения, где он лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму к тому же персоналу, который его и отравил.

Читайте также Как мир и Украина прогуляли урок 08.08.08

"Мое отравление в марте 2022 года произошло вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и немецкие лаборатории. Расправы надо мной с самого начала требовал Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением", – отметил он.

По словам политика, сначала его арестовали по "абсолютно вымышленному делу", и тогдашний премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили "прямо заявлял", что это дело было связано с активностью Саакашвили в Украине.

"В новом уголовном деле, которое недавно возбудили против меня, меня вместе с другими обвиняют в саботаже в пользу иностранного враждебного государства. В материалах этого дела содержатся ваши [Зеленского] заявления, а также заявления [советника главы Офиса президента] Михаила Подоляка", – отметил он в обращении к украинскому руководителю.

По мнению Саакашвили, этим "незаконные власти Грузии напрямую объявляют Украину враждебным иностранным государством".

"И это неудивительно, ведь с самого начала этой большой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто стали на сторону России", – подчеркнул он.

Политик заявил, что в этом контексте "совершенно очевидно", что его преследование и судьба связаны с войной.

"Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской областной государственной администрации, как главу Исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями", – обратился Саакашвили к Зеленскому.