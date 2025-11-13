Экс-президента Грузии Саакашвили выписали из больницы и вернули в тюрьму
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из больницы 12 ноября и вернули в тюрьму для дальнейшего "отбывания наказания". Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии.
Саакашвили перевели в клинику "Вивамед" для стационарного лечения 12 мая 2022 года.
Как сообщили в пенитенциарной службе, лечащий врач экс-президента Грузии принял решение, что состояние здоровья пациента является удовлетворительным, что позволяет выписать его из гражданской клиники.
Согласно грузинскому законодательству, Саакашвили вернули в исправительное учреждение № 12, где он продолжит "отбывать наказание" в условиях общего режима.
- Осенью 2021 года Саакашвили, который с мая 2015 года является гражданином Украины, решил вернуться в Грузию, несмотря на заочный приговор. 1 октября его задержали.
- 20 ноября Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку, но все еще находился в опасном состоянии.
- В декабре 2022 года уполномоченный Совета по правам человека заявил, что состояние здоровья Михеила Саакашвили значительно ухудшилось, а президент Зеленский призвал Грузию отпустить Саакашвили на лечение.
- 6 ноября 2025 года стало известно, что в Грузии начали новое уголовное преследование Саакашвили и еще семерых оппозиционеров.
