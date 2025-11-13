Экс-президента Грузии Саакашвили выписали из больницы и вернули в тюрьму

Саакашвили вернулся в колонию после трех лет пребывания в больнице, состояние оценивается как удовлетворительное

Михеил Саакашвили (Фото: ЕРА)

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из больницы 12 ноября и вернули в тюрьму для дальнейшего "отбывания наказания". Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Саакашвили перевели в клинику "Вивамед" для стационарного лечения 12 мая 2022 года.

Как сообщили в пенитенциарной службе, лечащий врач экс-президента Грузии принял решение, что состояние здоровья пациента является удовлетворительным, что позволяет выписать его из гражданской клиники.

Согласно грузинскому законодательству, Саакашвили вернули в исправительное учреждение № 12, где он продолжит "отбывать наказание" в условиях общего режима.