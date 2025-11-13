Експрезидента Грузії Саакашвілі виписали з лікарні та повернули до тюрми
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі виписали з лікарні 12 листопада та повернули до тюрми для подальшого "відбування покарання". Про це повідомила Спеціальна пенітенціарна служба Грузії.
Саакашвілі перевели до клініки "Вівамед" для стаціонарного лікування 12 травня 2022 року.
Як повідомили у пенітенціарній службі, особистий лікар експрезидента Грузії прийняв рішення, що стан здоров'я пацієнта є задовільним, що дозволяє виписати його з цивільної клініки.
Згідно з грузинським законодавством, Саакашвілі повернули до виправної установи № 12, де він продовжить "відбувати покарання" в умовах загального режиму.
- Восени 2021 року Саакашвілі, який з травня 2015 року є громадянином України, вирішив повернутися в Грузію попри заочний вирок. 1 жовтня його затримали.
- 20 листопада Саакашвілі припинив 50-денне голодування, але все ще перебував у небезпечному стані.
- У грудні 2022 року уповноважений Ради з прав людини заявив, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі значно погіршився, а президент Зеленський закликав Грузію відпустити Саакашвілі на лікування.
- 6 листопада 2025 року стало відомо, що у Грузії розпочали нове кримінальне переслідування Саакашвілі та ще сімох опозиціонерів.
