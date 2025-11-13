Експрезидента Грузії Саакашвілі виписали з лікарні та повернули до тюрми

Саакашвілі повернувся до колонії після трьох років перебування у лікарні, стан оцінюють як задовільний

Міхеїл Саакашвілі (Фото: ЕРА)

Колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі виписали з лікарні 12 листопада та повернули до тюрми для подальшого "відбування покарання". Про це повідомила Спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

Саакашвілі перевели до клініки "Вівамед" для стаціонарного лікування 12 травня 2022 року.

Як повідомили у пенітенціарній службі, особистий лікар експрезидента Грузії прийняв рішення, що стан здоров'я пацієнта є задовільним, що дозволяє виписати його з цивільної клініки.

Згідно з грузинським законодавством, Саакашвілі повернули до виправної установи № 12, де він продовжить "відбувати покарання" в умовах загального режиму.