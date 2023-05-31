Санду сподівається на вступ Молдови до ЄС разом із Придністров'ям до 2030-го

Президентка Молдови Мая Санду сподівається, що країна, включно з Придністров'ям, стане членом Євросоюзу до 2030 року. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

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Санду зазначила, що Росія намагається дестабілізувати країну, але Молдова разом з окупованим Придністров'ям може до 2030 року приєднатися до ЄС, попри нинішню присутність там російських військ.

Санду вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у проведенні економічних реформ та боротьбі з корупцією. На її думку, це поставить націю на чіткий шлях вступу до ЄС і "покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з блоком, а не з Росією принесуть користь їхньому життю".

"Що раніше ми підвищимо рівень життя, то швидше ми матимемо шанс на возз'єднання [з ЄС]", – сказала Санду.

Україна та Молдова набули статусу кандидатів до Євросоюзу 23 червня 2022 року.

Санду заявила, що Молдова наполягає на якнайшвидшому вступі до Євросоюзу, оскільки це захистить країну від дедалі більших загроз з боку Росії.

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