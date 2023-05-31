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Санду сподівається на вступ Молдови до ЄС разом із Придністров'ям до 2030-го

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31.05.2023, 15:21
Санду сподівається на вступ Молдови до ЄС разом із Придністров'ям до 2030-го - Фото
Мая Санду (Фото: EPA)

Президентка Молдови Мая Санду сподівається, що країна, включно з Придністров'ям, стане членом Євросоюзу до 2030 року. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Санду зазначила, що Росія намагається дестабілізувати країну, але Молдова разом з окупованим Придністров'ям може до 2030 року приєднатися до ЄС, попри нинішню присутність там російських військ.

Санду вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у проведенні економічних реформ та боротьбі з корупцією. На її думку, це поставить націю на чіткий шлях вступу до ЄС і "покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з блоком, а не з Росією принесуть користь їхньому життю".

"Що раніше ми підвищимо рівень життя, то швидше ми матимемо шанс на возз'єднання [з ЄС]", – сказала Санду.

  • Україна та Молдова набули статусу кандидатів до Євросоюзу 23 червня 2022 року.
  • Санду заявила, що Молдова наполягає на якнайшвидшому вступі до Євросоюзу, оскільки це захистить країну від дедалі більших загроз з боку Росії.

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Оксана Житнюк
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МолдоваМая СандуПридністров'явступ в єс
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