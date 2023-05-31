Санду сподівається на вступ Молдови до ЄС разом із Придністров'ям до 2030-го
Президентка Молдови Мая Санду сподівається, що країна, включно з Придністров'ям, стане членом Євросоюзу до 2030 року. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.
Санду зазначила, що Росія намагається дестабілізувати країну, але Молдова разом з окупованим Придністров'ям може до 2030 року приєднатися до ЄС, попри нинішню присутність там російських військ.
Санду вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у проведенні економічних реформ та боротьбі з корупцією. На її думку, це поставить націю на чіткий шлях вступу до ЄС і "покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з блоком, а не з Росією принесуть користь їхньому життю".
"Що раніше ми підвищимо рівень життя, то швидше ми матимемо шанс на возз'єднання [з ЄС]", – сказала Санду.
- Україна та Молдова набули статусу кандидатів до Євросоюзу 23 червня 2022 року.
- Санду заявила, що Молдова наполягає на якнайшвидшому вступі до Євросоюзу, оскільки це захистить країну від дедалі більших загроз з боку Росії.
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