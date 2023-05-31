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Санду надеется на вступление Молдовы в ЕС вместе с Приднестровьем к 2030-му

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 15:21
Санду надеется на вступление Молдовы в ЕС вместе с Приднестровьем к 2030-му - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду надеется, что страна, включая Приднестровье, станет членом Евросоюза к 2030 году. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

Санду отметила, что Россия пытается дестабилизировать страну, но Молдова вместе с оккупированным Приднестровьем может к 2030 году присоединиться к ЕС, несмотря на нынешнее присутствие там российских войск.

Санду считает, что решение проблемы Приднестровья заключается в проведении экономических реформ и борьбе с коррупцией. По ее мнению, это поставит нацию на четкий путь вступления в ЕС и "покажет людям в Приднестровье, что связи с блоком, а не с Россией, принесут пользу их жизни".

"Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение [с ЕС]", – сказала Санду.

  • Украина и Молдова получили статус кандидатов в Евросоюз 23 июня 2022 года.
  • Санду заявила, что Молдова настаивает на скорейшем вступлении в Евросоюз, так как это защитит страну от нарастающих угроз со стороны России.

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Оксана Житнюк
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вступление в ЕСМолдоваприднестровьемайя санду
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