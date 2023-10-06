Санду: За спробою держперевороту у Молдові на початку року стояв Пригожин з вагнерівцями

Президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю The Financial Times заявила, що за спробою держперевороту у країні, про планування Росією якого стало відомо на початку 2023 року, стоїть ліквідований ексватажок терористів групи Вагнера Євгеній Пригожин.

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У лютому 2023 року Санду заявляла, що Росія планує повалити уряд Молдови під прикриттям нібито органічних протестів, що мали перерости в насильство.

Тоді цьому вдалося запобігти, але ситуація, за її словами, була "справді драматичною". Зараз Санду стверджує, що Пригожин і вагнерівці брали безпосередню участь у спробі держперевороту у Молдові.

"За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою Пригожина. Вони хотіли, щоб антиурядові протести стали насильницькими", – сказала Санду.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Єврораді поінформував Санду про те, що українська розвідка дізналася про плани росіян щодо "руйнування політичної ситуації у Молдові". 13 лютого спецслужби Молдови підтвердили цю інформацію.

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