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Санду: За спробою держперевороту у Молдові на початку року стояв Пригожин з вагнерівцями

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06.10.2023, 18:50
Санду: За спробою держперевороту у Молдові на початку року стояв Пригожин з вагнерівцями - Фото
Мая Санду (Фото: ЕРА)

Президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю The Financial Times заявила, що за спробою держперевороту у країні, про планування Росією якого стало відомо на початку 2023 року, стоїть ліквідований ексватажок терористів групи Вагнера Євгеній Пригожин.

У лютому 2023 року Санду заявляла, що Росія планує повалити уряд Молдови під прикриттям нібито органічних протестів, що мали перерости в насильство.

Тоді цьому вдалося запобігти, але ситуація, за її словами, була "справді драматичною". Зараз Санду стверджує, що Пригожин і вагнерівці брали безпосередню участь у спробі держперевороту у Молдові.

"За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою Пригожина. Вони хотіли, щоб антиурядові протести стали насильницькими", – сказала Санду.

  • 9 лютого президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Єврораді поінформував Санду про те, що українська розвідка дізналася про плани росіян щодо "руйнування політичної ситуації у Молдові". 13 лютого спецслужби Молдови підтвердили цю інформацію.

Читайте також: Бізнес-імперія Пригожина розвалюється. Вона втратила контракти на харчування армії

Мілана Головань
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Мая СандуВагнерєвгеній пригожиндержпереворот
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