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Санду: За попыткой госпереворота в Молдове в начале года стоял Пригожин с вагнеровцами

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 18:50
Санду: За попыткой госпереворота в Молдове в начале года стоял Пригожин с вагнеровцами - Фото
Майя Санду (Фото: ЕРА)

Президент Молдовы Майя Санду в интервью The Financial Times заявила, что за попыткой госпереворота в стране, о планировании Россией которого стало известно в начале 2023 года, стоит ликвидированный экс-главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин.

В феврале 2023 года Санду заявляла, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы под прикрытием якобы органических протестов, которые должны были перерасти в насилие.

Тогда это удалось предотвратить, но ситуация, по ее словам, была "подлинно драматичной". Сейчас Санду утверждает, что Пригожин и вагнеровцы принимали непосредственное участие в попытке госпереворота в Молдове.

"По имеющейся у нас информации это был план, подготовленный командой Пригожина. Они хотели, чтобы антиправительственные протесты стали насильственными", – сказала Санду.

  • 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Евросовете проинформировал Санду о том, что украинская разведка узнала о планах россиян по "разрушению политической ситуации в Молдове". 13 февраля спецслужбы Молдовы подтвердили эту информацию.

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Милана Головань
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