Санду: За попыткой госпереворота в Молдове в начале года стоял Пригожин с вагнеровцами
Президент Молдовы Майя Санду в интервью The Financial Times заявила, что за попыткой госпереворота в стране, о планировании Россией которого стало известно в начале 2023 года, стоит ликвидированный экс-главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин.
В феврале 2023 года Санду заявляла, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы под прикрытием якобы органических протестов, которые должны были перерасти в насилие.
Тогда это удалось предотвратить, но ситуация, по ее словам, была "подлинно драматичной". Сейчас Санду утверждает, что Пригожин и вагнеровцы принимали непосредственное участие в попытке госпереворота в Молдове.
"По имеющейся у нас информации это был план, подготовленный командой Пригожина. Они хотели, чтобы антиправительственные протесты стали насильственными", – сказала Санду.
- 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Евросовете проинформировал Санду о том, что украинская разведка узнала о планах россиян по "разрушению политической ситуации в Молдове". 13 февраля спецслужбы Молдовы подтвердили эту информацию.
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