Санду: За попыткой госпереворота в Молдове в начале года стоял Пригожин с вагнеровцами

Президент Молдовы Майя Санду в интервью The Financial Times заявила, что за попыткой госпереворота в стране, о планировании Россией которого стало известно в начале 2023 года, стоит ликвидированный экс-главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В феврале 2023 года Санду заявляла, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы под прикрытием якобы органических протестов, которые должны были перерасти в насилие.

Тогда это удалось предотвратить, но ситуация, по ее словам, была "подлинно драматичной". Сейчас Санду утверждает, что Пригожин и вагнеровцы принимали непосредственное участие в попытке госпереворота в Молдове.

"По имеющейся у нас информации это был план, подготовленный командой Пригожина. Они хотели, чтобы антиправительственные протесты стали насильственными", – сказала Санду.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Евросовете проинформировал Санду о том, что украинская разведка узнала о планах россиян по "разрушению политической ситуации в Молдове". 13 февраля спецслужбы Молдовы подтвердили эту информацию.

Читайте также: Бизнес-империя Пригожина разваливается. Она потеряла контракты на питание армии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.