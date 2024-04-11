Санду зустрілася з главою Міноборони Нідерландів. Обговорили ППО для України

Розмова відбулася на тлі того, як Росія в ніч проти 11 квітня зруйнувала Трипільську ТЕС у Київській області

Мая Санду та Кайса Оллонгрен (Фото: X Санду)

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Сторони обговорили передання систем протиповітряної оборони Україні.

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"Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій потребі у додаткових системах протиповітряної оборони для України", – написала лідерка Молдови.

Також Санду обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

Росія з березня 2024 року активізувала удари по енергосистемі України. У ніч проти 22 березня Росія використала для атаки на Україну 63 дрони-камікадзе та 88 ракет різного типу. Протиповітряній обороні вдалося збити 55 "шахедів" та 37 ракет. Цей обстріл голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав найбільшою атакою на енергетичну систему України за час війни.

Ще один потужний обстріл відбувся 29 березня. Тоді росіяни використали 60 "шахедів" і 39 ракет, протиповітряній обороні вдалося збити 58 дронів та 26 ракет.

Внаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська та Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.

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