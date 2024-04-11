Санду встретилась с главой Минобороны Нидерландов. Обсудили ПВО для Украины

Разговор состоялся на фоне того, как Россия в ночь на 11 апреля разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области

Майя Санду и Кайса Оллонгрен (Фото: X Санду)

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Стороны обсудили передачу систем противовоздушной обороны Украине.

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"Поскольку крупнейшая электростанция Киевской области была уничтожена российской ракетой минувшей ночью, я отметила острую потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны для Украины", – написала лидер Молдовы.

Также Санду обсудила с Оллонгрен укрепление оборонного сотрудничества и усиление кибербезопасности.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Россия с марта 2024 года активизировала удары по энергосистеме Украины. В ночь на 22 марта Россия использовала для атаки на Украину 63 дрона-камикадзе и 88 ракет разного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 55 "шахедов" и 37 ракет. Эти обстрелы председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал наибольшей атакой на энергетическую систему Украины за время войны.

Еще один мощный обстрел произошел 29 марта. Тогда россияне использовали 60 "шахедов" и 39 ракет, противовоздушной обороне удалось сбить 58 дронов и 26 ракет.

В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.

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