Санду встретилась с главой Минобороны Нидерландов. Обсудили ПВО для Украины
Президент Молдовы Майя Санду встретилась с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Стороны обсудили передачу систем противовоздушной обороны Украине.
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"Поскольку крупнейшая электростанция Киевской области была уничтожена российской ракетой минувшей ночью, я отметила острую потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны для Украины", – написала лидер Молдовы.
Также Санду обсудила с Оллонгрен укрепление оборонного сотрудничества и усиление кибербезопасности.
В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
- Россия с марта 2024 года активизировала удары по энергосистеме Украины. В ночь на 22 марта Россия использовала для атаки на Украину 63 дрона-камикадзе и 88 ракет разного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 55 "шахедов" и 37 ракет. Эти обстрелы председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал наибольшей атакой на энергетическую систему Украины за время войны.
- Еще один мощный обстрел произошел 29 марта. Тогда россияне использовали 60 "шахедов" и 39 ракет, противовоздушной обороне удалось сбить 58 дронов и 26 ракет.
- В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.
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