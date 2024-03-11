СБУ: Дружина "ексрегіонала" вистежувала українські аеродроми для росіян. Загрожує довічне

За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Світлану Сікорську – дружину колишнього члена Партії Регіонів

Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала у Вінницькій області жінку, яка збирала інформацію про українські військові об'єкти та передавала її російським спецслужбам. За словами співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Світлану Сікорську – дружину колишнього члена Партії Регіонів.

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Слідчі встановили, що її чоловік належав до партії експрезидента-втікача Віктора Януковича, і до 2015 року очолював місцеву районну раду на Вінниччині.

Сікорська намагалася виявити аеродроми з військовими літаками та гелікоптерами, а також з'ясувати, чи є поруч з ними системи протиповітряної оборони, стверджує СБУ.

Також вона вистежувала медзаклади, де лікуються українські військові, та маршрути руху військових ешелонів.

За словами правоохоронців, Сікорська щонайменше вісім разів передавала подібну інформацію російським спецслужбам у 2023 році.

СБУ зазначає, що ФСБ завербувала жінку у 2023 році після її "проросійської активності у забороненій соцмережі Однокласники", де вона поширювала проросійські та антиукраїнські меседжі.

Крім того, вона висловлювала там подяку кадирівцям та окупаційним військам ЗС РФ.

Сікорській повідомили про підозри за п'ятьма статтями, серед яких і державна зрада.

Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення провини, їй загрожує довічне.

Фото: співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах

5 лютого 2024 року СБУ повідомила про знешкодження розгалуженої агентурної мережі російської Федеральної служби безпеки. Серед затриманих – інженер оборонного заводу та чиновниця міської ради на Донеччині, повідомили правоохоронці.

6 лютого СБУ заявила про нейтралізацію чинної в Україні агентурної мережі військової контррозвідки ФСБ РФ.

14 лютого СБУ затримала харків'янина, підозрюваного у наведенні російських ракет на Харків. Серед його цілей, зокрема, були підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про 58-річного місцевого мешканця Юрія Панфілова.

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