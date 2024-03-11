СБУ: Жена "экс-регионала" выслеживала украинские аэродромы для россиян. Грозит пожизненное

По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Светлане Сикорской – жене бывшего члена Партии Регионов

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала в Винницкой области женщину, которая собирала информацию об украинских военных объектах и передавала ее российским спецслужбам. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Светлане Сикорской – жене бывшего члена Партии Регионов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Следователи установили, что ее муж принадлежал к партии беглого экс-президента Виктора Януковича, и до 2015 года возглавлял местный районный совет в Винницкой области.

Сикорская пыталась разыскать аэродромы с военными самолетами и вертолетами, а также выяснить, есть ли рядом с ними системы противовоздушной обороны, утверждает СБУ.

Также она выслеживала медучреждения, где лечатся украинские военные, и маршруты движения военных эшелонов.

По словам правоохранителей, Сикорская, по меньшей мере, восемь раз передавала подобную информацию российским спецслужбам в 2023 году.

СБУ отмечает, что ФСБ завербовала женщину в 2023 году после ее "пророссийской активности в запрещенной соцсети Одноклассники", где она распространяла пророссийские и антиукраинские месседжи.

Кроме того, она выражала благодарность кадыровцам и оккупационным войскам ВС РФ.

Сикорской сообщили о подозрениях по пяти статьям, среди которых и государственная измена.

В настоящее время она находится под стражей. В случае доказывания вины, ей грозит пожизненное.

Фото: собеседник LIGA.net в правоохранительных органах

5 февраля 2024 года СБУ сообщила об обезвреживании разветвленной агентурной сети российской Федеральной службы безопасности. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница городского совета Донецкой области, сообщили правоохранители.

6 февраля СБУ заявила о нейтрализации действующей в Украине агентурной сети военной контрразведки ФСБ РФ.

14 февраля СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в наведении российских ракет в Харьков. Среди его целей, в частности, были предприятия оборонно-промышленного комплекса. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о 58-летнем местном жителе Юрии Панфилове.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении одному из "топфункционеров" Партии регионов, сбежавшего в Крым