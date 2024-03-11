СБУ: Жена "экс-регионала" выслеживала украинские аэродромы для россиян. Грозит пожизненное
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала в Винницкой области женщину, которая собирала информацию об украинских военных объектах и передавала ее российским спецслужбам. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Светлане Сикорской – жене бывшего члена Партии Регионов.
Следователи установили, что ее муж принадлежал к партии беглого экс-президента Виктора Януковича, и до 2015 года возглавлял местный районный совет в Винницкой области.
Сикорская пыталась разыскать аэродромы с военными самолетами и вертолетами, а также выяснить, есть ли рядом с ними системы противовоздушной обороны, утверждает СБУ.
Также она выслеживала медучреждения, где лечатся украинские военные, и маршруты движения военных эшелонов.
По словам правоохранителей, Сикорская, по меньшей мере, восемь раз передавала подобную информацию российским спецслужбам в 2023 году.
СБУ отмечает, что ФСБ завербовала женщину в 2023 году после ее "пророссийской активности в запрещенной соцсети Одноклассники", где она распространяла пророссийские и антиукраинские месседжи.
Кроме того, она выражала благодарность кадыровцам и оккупационным войскам ВС РФ.
Сикорской сообщили о подозрениях по пяти статьям, среди которых и государственная измена.
В настоящее время она находится под стражей. В случае доказывания вины, ей грозит пожизненное.
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